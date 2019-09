Luka Modrić na pewno nie zagra w najbliższym meczu z UD Levante, a jego występ przeciwko PSG jest zagrożony. Pomocnik Realu Madryt zmaga się z urazem mięśnia przywodziciela uda prawej nogi.

Modrić kontuzji nabawił się podczas meczów eliminacji Euro 2020. Kapitan Chorwatów wystąpił w obu spotkaniach ze Słowacją (4-0) oraz Azerbejdżanem (1-1). W drugim z nich zdobył nawet bramkę.

34-latek okupił jednak wyjazd na kadrę kontuzją, która może wyeliminować go z hitowego spotkania Ligi Mistrzów. 18 września Real gra na wyjeździe z Paris Saint-Germain w pierwszej kolejce fazy grupowej i nie wiadomo, czy Modrić do tego czasu wróci do pełnej sprawności.

Wiadomo za to, że środkowy pomocnik na pewno nie zagra w najbliższym ligowym meczu z Levante. Real podejmie niżej notowanego rywala u siebie w sobotę 14 września, początek meczu o godzinie 13.

W trzech pierwszych kolejkach Real odniósł tylko jedno zwycięstwo, dwukrotnie jeszcze remisując. "Królewscy" są na piątej pozycji w tabeli. Prowadzi - z kompletem punktów - Atletico Madryt.

Zdjęcie Luka Modrić / NurPhoto / Contributor / Getty Images

