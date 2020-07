Luka Jović będzie mógł wystąpić w następnym spotkaniu Realu Madryt. Piłkarz zakończył izolację po spotkaniu ze swoim przyjacielem, który był zakażony koronawirusem. Jak podaje "Marca" Serb przeszedł serię testów na obecność wirusa i wszystkie miały wynik negatywny.

Kolejny test na koronawirusa wykazał wynik negatywny i Jović mógł wznowić treningi z Realem Madryt. Serbski napastnik przebywał w izolacji z powodu kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.



Jović znajdował się w kwarantannie drugi raz w czasie epidemii koronawirusa. Wcześniej cała drużyna "Królewskich" musiała być izolowana przez przypadek zakażenia koszykarza Realu - Treya Thompkinsa.



Wówczas piłkarz zdecydował się... powrócić do kraju, przez co musiał tłumaczyć się przed prokuraturą.



Serb uczestniczył w dzisiejszym treningu Realu i będzie gotowy na następne spotkanie przeciwko Villarrealowi (zostanie rozegrane w czwartek, 16 lipca, o godzinie 21:00).



Sytuacja Jovicia w Realu nie jest najlepsza. Kilka dni temu hiszpańskie media poinformowały, że napastnik nie spełnił pokładanych w nim nadziei i Real zamierza go sprzedać. W ostatnim czasie zainteresowanie Serbem wykazywały kluby Serie A, a w szczególności AC Milan.



Jović do tej pory rozegrał 25 spotkań dla Realu, podczas których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.



