Atletico Madryt ma być zainteresowane pozyskanie Luki Jovicia z Realu Madryt, podał "kataloński" Don Balon".

Reprezentant Serbii jest na Santiago Bernabeu dopiero od tego sezonu, ale a takim klubie nie ma czasu na aklimatyzację, a 22-letni napastnik na razie zawodzi.

Jović strzelił dla "Królewskich tylko dwa gole, a tylko w jeden mecz rozegrał od pierwszej do ostatniej minuty.



Fanem snajpera jest jednak Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec przyglądał się Serbowi od jakiegoś czasu i chciałaby, pomimo słabszej ostatnio formy, przekonać piłkarza do zmiany klubu.



Jović pokazał się wszystkim w sezonie 2018/19, kiedy zdobył 27 bramek dla Eintrachtu Frankfurt i zapracował na transfer do Realu, na którym niemiecki klub zarobił 60 milionów euro.