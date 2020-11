Luka Jović, napastnik Realu Madryt i reprezentacji Serbii, zapłaci grzywnę, zamiast kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za złamanie regulacji związanych z COVID-19 w swoim kraju.

Sąd podał, że Jović ma zapłacić grzywnę w wysokości 3,5 mln dinarów, co jest równe około 30 tysiącom euro, w ciągu miesiąca, aby uniknąć więzienia.

22-letni napastnik w marcu tego roku, kiedy pandemia COVID-19 rozprzestrzeniała się po świecie, odbył podróż z Hiszpanii do Serbii, łamiąc przepisy sanitarne.



Odkąd Jović trafił do Realu w 2019 roku za 60 milionów euro, to strzelił tylko dwa gole.