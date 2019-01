Karim Benzema strzelił dwa gole i poprowadził Real Madryt do zwycięstwa 4-2 z Espanyolem w Barcelonie. Po meczu jego partner z drużyny Lucas Vazquez wychwalał Francuza, twierdząc, że jest najlepszym środkowym napastnikiem na świecie.

- To był świetny mecz naszego zespołu, chociaż okupiliśmy go czerwoną kartką - skomentował Lucas Vazquez, nawiązując do czerwonej kartki, jaką w 72. minucie ukarany został Raphael Varane.

"Królewscy" odnieśli 12. zwycięstwo w sezonie, a gole Benzemy były kluczowe. Trafił już 4. minucie, a krótko przed końcem pierwszej połowy podwyższył na 3-1.

Hiszpan chwalił Benzemę. - Gdy on tak gra, to też inaczej wygląda gra całej drużyny. Pokazuje, że jest najlepszą "dziewiątką" na świecie. Bardzo nam pomaga, strzela gole i pracuje na rzecz drużyny. Wspaniale się z nim gra - powiedział Vazquez.

Po 21. kolejce Real zajmuje trzecie miejsce i traci dziesięć punktów do prowadzącej w tabeli Barcelony. Vazquez przekonywał jednak, że "Królewscy" nie rezygnują z walki o mistrzostwo.



- Będziemy próbowali walczyć do końca. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz i czekać na potknięcie lidera - powiedział.



