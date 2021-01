Real Madryt niespodziewanie przegrał 1-2 z UD Levante w meczu 21. kolejki Primera Division. "Królewscy" grali w osłabieniu od 9. minuty, kiedy czerwoną kartkę obejrzał Eder Militao.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Real Madryt - Borussia Moenchengladbach 2-0 - bramki (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Militao został wyrzucony z boiska za faul na wychodzącym na czystą pozycję napastniku Levante. Piłkarze Realu Madryt już od 9. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę.

Reklama

Niespodziewanie już cztery minuty po czerwonej kartce Real objął prowadzenie. Bramkę po fantastycznym podaniu Toniego Kroosa zdobył Marco Asensio.



Jeszcze przed przerwą Levante doprowadziło do wyrównania za sprawą ładnego uderzenia Jose Luisa Moralesa.



W 63. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Roger Marti, ale to Levante wkrótce i tak strzeliło zwycięskiego gola. I to właśnie Marti okazał się najsprytniejszy w podbramkowym zamieszaniu.



"Królewscy" wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli, ale do prowadzącego Atletico mają już siedem punktów straty i rozegrane aż dwa spotkania więcej.

21. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-01-30 16:15 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: David Medié Jiménez STATYSTYKI Real Madryt Levante UD 1 2 Posiadanie piłki 46,8% 53,2% Strzały 8 13 Strzały na bramkę 3 10 Rzuty rożne 3 7 Faule 9 20 Spalone 2 1

1 2 Real Madryt Levante UD Courtois Odriozola Militão Varane Mendy Modrić Kroos Casemiro Asensio Benzema Hazard Fernández Miramón Postigo Duarte Clerc Melero Radoja Malsa Morales León Martí SKŁADY Real Madryt Levante UD Thibaut Courtois Aitor Fernández Abarisketa Álvaro Odriozola Arzallus Jorge Miramón Santagertrudis 9′ 9′ Eder Gabriel Militao Sergio Postigo Redondo Raphael Varane Oscar Duarte Ferland Mendy Carlos Clerc Martínez Luka Modrić 72′ 72′ Gonzalo Julián Melero Manzanares Toni Kroos Nemanja Radoja 90′ 90′ Casemiro 50′ 50′ 60′ 60′ Mickaël Ramon Malsa 13′ 13′ 82′ 82′ Marco Asensio Willemsen 32′ 32′ 76′ 76′ José Luis Morales Nogales 82′ 82′ Karim Benzema 60′ 60′ Sergio León Limones 60′ 60′ Eden Hazard 78′ 78′ 64′ (k.) 64′ (k.) 83′ 83′ Roger Martí Salvador REZERWOWI Diego Altube Suárez Daniel Cárdenas Lindez Andrii Lunin Jorge Ruiz Ojeda Víctor Chust García Jorge Andújar Moreno Coke Silva Junior Marcelo Antonio García Aranda 82′ 82′ Sergio Arribas Calvo Francisco Javier Hidalgo Gómez Antonio Blanco Conde 83′ 83′ Rúben Miguel Nunes Vezo Alarcon Suarez Isco Roberto Suárez Pier 82′ 82′ Mariano Díaz Mejía 60′ 60′ Enis Bardhi 60′ 60′ Vinicius Junior 60′ 60′ Rubén Rochina Naixes Edgar Sevikyan 76′ 76′ Daniel Gómez Alcón

Zdjęcie Bramkarz Realu Thibaut Courtois / AFP

WG