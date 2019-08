Miał być nowym asem Realu Madryt, lecz przegapi mecz pierwszej kolejki Primera Division. Eden Hazard nabawił się urazu przedniej części lewego uda i najprawdopodobniej nie wystąpi w starciu "Królewskich" z Celtą Vigo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Audi Cup. Hat-trick Benzemy. Real Madryt - Fenerbahce 5-3 - skrót. Wideo © 2019 Associated Press

W wystosowanym na oficjalnej stronie klubowej komunikacie Real Madryt nie informuje ile potrwa powrót do pełnej sprawności Belga. Można być jednak pewnym, że zabraknie go w sobotnim starciu na Estadio Balaidos, co nie stanowi dobrej wiadomości dla Zinedine'a Zidane'a. W przedsezonowych sparingach były skrzydłowy Chelsea zdobył wprawdzie tylko jedną bramkę i nie przypominał zawodnika, który podbijał boiska Premier League, ale to on ma być główną twarzą nowego projektu "Królewskich".

Reklama

Na urazie kolegi z drużyny skorzystać może Vinicius Junior, który pod nieobecność Hazarda, mógłby powrócić na lewą flankę, gdzie czuje się najlepiej. Wciąż nie wiadomo jednak jaki skład i jakie ustawienie w meczu z Celtą zastosuje Zidane. W spotkaniach kontrolnych testował bowiem grę zarówno z trójką, jak i dwójką środkowych obrońców.



"Los Blancos" nie mieli w tym roku szczęścia do transferów. Przed startem ligi z kontuzjami borykało się już wcześniej dwóch innych nowych piłkarzy Realu - Luka Jović oraz Ferland Mendy.

Zdjęcie Eden Hazard podczas treningu Realu Madryt / JAVIER SORIANO / AFP

TB