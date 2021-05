Real Madryt przedstawił kolejny raport medyczny. Ferland Mendy nie zagra już do końca sezonu ligowego, a pod znakiem zapytania stanął jego występ na mistrzostwach Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święcicki o meczu Chelsea - Real: To była przepaść. Wideo IPLA

Reklama

Jak poinformował Real, u Mendy'ego zdiagnozowano zapalenie kości piszczelowej. To sprawi, że piłkarz na pewno nie zagra w trzech ostatnich spotkaniach tego sezonu.

Reklama

Co więcej - uraz może wykluczyć go z gry nawet na kilka tygodni. To stawia pod znakiem zapytania jego występ na mistrzostwach Europy. Siedmiokrotny reprezentant Francji ma sporą konkurencję w narodowej drużynie.



Koniec sezonu dla Mendy'ego. Zdąży na Euro?

Mendy, który w tym sezonie wygrał rywalizację o miejsce w składzie z Marcelo i wystąpił już w 38 spotkaniach, miał już problemy zdrowotne od połowy kwietnia. W międzyczasie ominął m.in. pierwsze spotkanie półfinału Ligi Mistrzów z Chelsea FC.



Dla Realu to bardzo bolesne osłabienie, bowiem "Królewscy" wciąż pozostają w grze o mistrzostwo Hiszpanii. Na trzy kolejki przed końcem mają tyle samo punktów co FC Barcelona i o dwa mniej od Atletico Madryt.



Madrycki klub w tym sezonie zmaga się z prawdziwą plagą kontuzji. W tej chwili urazy leczą wszyscy podstawowi obrońcy Realu - Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane oraz wspomniany wcześniej Mendy.

Zdjęcie Ferland Mendy / PAU BARRENA / AFP

WG