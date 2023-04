Real Madryt kompletnie stłamsił rywala. To mógł być istny pogrom

Real Madryt zapowiadał sobotni mecz grafiką przywołującą na myśl plażę, słońce i wakacje. Żartobliwie można było przyznać, że wszystko znajdowało się na swoimi miejscu, bowiem "Królewscy" de facto wypadli już z gry o mistrzostwo Hiszpanii, po które pewnie zmierza FC Barcelona. Dla podopiecznych Carlo Ancelottiego liczy się już tylko Liga Mistrzów oraz czekający ich finał Pucharu Króla. Mogli więc podejść do kolejnego pojedynku w La Liga nieco rozluźnieni.

Real Madryt długo był nieskuteczny w starciu z Cadiz

Wbrew wszelkim możliwym obawom piłkarze Realu nie podeszli do starcia z Cadiz lekceważąco , a gospodarze nie przestraszyli się renomowanego rywala . Efektem było bardzo intensywne i przyjemne dla oka spotkanie . Nie było nudów, lecz przez długi czas także bramek.

Pierwszą naprawdę świetną okazję mieli zawodnicy Cadiz, a mianowicie Alfonso Espino , który wysłał Realowi ostrzeżenie, trafiając w słupek . W odpowiedzi cudowną akcję dwójkową przeprowadził do spółki z Marco Asensio Karim Benzema . Francuz oddawał strzał leżąc już niemal na ziemi i piłkę zdołał zatrzymać David Gil . W 34. minucie, gdy Benzema dobijał strzał Daniego Ceballosa , na jego drodze stanęła już tylko poprzeczka .

Z każdą minutą na lewej flance coraz lepiej czuł się Rodrygo. To on w końcowych minutach pierwszej połowy cudownym dryblingiem zwiódł rywali, ale David Gil znów był górą i piłkarze schodzili do szatni przy bezbramkowym remisie.