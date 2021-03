Dramat Edena Hazarda wciąż trwa. Belg dopiero co powrócił do gry w barwach Realu Madryt po urazie i znów zamiast na murawie będzie spędzał czas w gabinetach rehabilitacyjnych. U 30-latka wykryto kontuzję prawego mięśnia lędźwiowego, co ma wykluczyć go z gry na około cztery tygodnie.

Belg pojawił się na murawie w wygranym 2-1 meczu ligowym z Elche na ostatni kwadrans, wieńcząc tym samym ponad miesięczny okres rehabilitacji po poprzednim urazie.



W niedzielę Hazard nie pojawił się już na treningu, a przeprowadzone badania wykazały u niego uraz prawego mięśnia lędźwiowego.

To kolejny uraz doświadczonego skrzydłowego, który trafił do stolicy Hiszpanii w lipcu 2019 roku. Od tamtej pory wystąpił w zaledwie 36 meczach, rozgrywając 27 procent możliwych minut. Strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst.



Koszmar Edena Hazarda trwa

Teraz 30-latek przegapi najbliższy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo, ewentualny ćwierćfinał, a także ligowe potyczki z Eibarem i Celtą Vigo.



Tak oto piłkarz, który kosztował 115 mln euro i miał być największą gwiazdą Realu staje się jednym z najgorszych - o ile nie najgorszym - transferów klubu w ostatnim czasie.

