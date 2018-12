To byłby jeden z najgłośniejszych powrotów w sporcie ostatnich lat. Real Madryt jest zainteresowany ponownym sprowadzeniem do Hiszpanii trenera Jose Mourinha, zwolnionego we wtorek z Manchesteru United.

We wtorek klub z Old Trafford, zawiedziony ostatnimi wynikami w Premier League, zwolnił portugalskiego szkoleniowca. Do końca sezonu drużynę poprowadzi Norweg Ole Gunnar Solskjaer, legenda United.

Co będzie teraz robił 55-letni Mourinho? Hiszpański dziennik "El Pais" twierdzi, że chrapkę na Portugalczyka ma prezydent "Królewskich" Florentino Perez.

Mourinho prowadził już Real w latach 2010-13 i wywalczył z zespołem mistrzostwo oraz Puchar Króla. Nie udało mu się jednak osiągnąć sukcesu w Lidze Mistrzów i pożegnał się z klubem po trzech latach gorącej rywalizacji z FC Barcelona.

Powrót po blisko sześciu latach? Zdaniem Pereza, Mourinho to dobry kandydat, by dokonać niezbędnych zmian w zespole z Madrytu, który przecież wygrywał Ligę Mistrzów w trzech ostatnich sezonach.



Hiszpański dziennik twierdzi, że Real jest w stanie zaoferować szkoleniowcowi 20 milionów euro rocznie i środki na niezbędne transfery.

Póki co drużynę "Królewskich" prowadzi Argentyńczyk Santiago Solari, który zastąpił zwolnionego pod koniec października Julena Lopeteguiego.

