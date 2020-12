Isco w ostatniej chwili został usunięty z kadry meczowej Realu Madryt na mecz z Elche, lecz jest to dla niego powód do radości. 28-letni pomocnik cieszy się bowiem z narodzin swojego trzeciego dziecka.

Real zmierzy się z Elche w środę o godzinie 21.30.

Isco znalazł się wśród powołanych do kadry meczowej przez trenera Zinedine'a Zidane'a, lecz ostatecznie nie wsiadł na pokład samolotu wraz z resztą drużyny, o czym poinformował Real Madryt w specjalnym komunikacie.

28-latek dostał zgodę, aby przywitać na świecie swojego syna - Piero. Jak sam przyznał, on i jego partnerka - Sara Salamo - nie spodziewali się przyjścia na świat swojego potomka tak szybko. To ich drugie wspólne dziecko.



Isco niezwykle często pojawia się w ostatnim czasie na łamach hiszpańskich mediów.

Ma to związek z trudną dla niego sytuacją w Realu Madryt i możliwym transferem. Według najnowszych doniesień Hiszpan chciałby już w zimowym oknie transferowym przenieść się do Sevilli ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Zdjęcie Isco z Realu Madryt / AFP

