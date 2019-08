Gareth Bale nie znalazł się w kadrze na mecz towarzyski z Red Bullem Salzburg. To już kolejny raz przed tym sezonem, kiedy Walijczyk poszedł w "odstawkę".

Bale wcześniej został pominięty, gdy nie pojechał z drużyną na turniej do Monachium, w którym "Królewscy" zagrali z Tottenhamem Hotspur i Fenerbahce Stambuł. To było pokłosie nie sfinalizowania transferu piłkarza do chińskiego Jangsu Suning.

Walijczyk miał być sfrustrowany tym, jak traktują go trener Zinedine Zidane i prezes Florentino Perez, uważając, że nie jest w odpowiednim nastroju do gry.

Przyszłość Bale'a na Santiago Bernabeu stanęła pod dużym znakiem zapytania w marcu, kiedy do klubu wrócił Zidane. Obaj panowie nie dogadywali się ze sobą podczas pierwszej kadencji Francuza, która trwała w latach 2016-18.

"To proste. Zidane nie lubi Garetha" - powiedział w zeszłym miesiącu Jonathan Barnett, agent zawodnika.

"Między nimi nie ma żadnej relacji. Nigdy nie było" - dodał.

Walijczyk, który do Realu trafił w 2013 roku, ma jeszcze trzy lata ważny kontrakt z hiszpańskim zespołem.

Spotkanie Red Bulla z Realem w Salzburgu zacznie się dzisiaj o 19.00.

