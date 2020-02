Jonathan Barnett, agent Garetha Bale'a, powiedział, że nie sądzi, aby jego klient kiedykolwiek wrócił do Tottenhamu Hotspur. Walijczyk przeniósł się z "Kogutów" do Realu Madryt w 2013 roku za rekordowe wtedy 101 milionów euro.

Barnett, który wielokrotnie bronił swojego klienta podczas jego pobytu w stolicy Hiszpanii, uważa, że powrót do Tottenhamu jest mało prawdopodobny.

Zapytany, czy kiedykolwiek to się stanie, odpowiedział: "Nie sądzę. On jest w bardzo dobrej sytuacji. Kiedy jego kontrakt z Realem się skończy, to usiądzie ze mną i ze swoją rodziną i zadecyduje, co chce robić. Gareth jest tutaj bardzo szczęśliwy. I bądźmy realistami, dla większości klubów, jest poza finansowym zasięgiem".

"Łatwo powiedzieć 'zrezygnuj z takich pieniędzy i idź grać gdzieś indziej', ale w tym wypadku nie chodzi tylko o pieniądze. Także styl życia i jego dzieci, które wychowały się w Madrycie" - dodał Barnett.

Agent piłkarza uważa, że ten jest zadowolony z życia w Hiszpanii i chce wypełnić kontrakt, który obowiązuje go do czerwca 2022 roku.

"Gareth wierzy, że ma przed sobą przyszłość w tym klubie. Jego umowa obowiązuje jeszcze przez dwa i pół roku. Wciąż jest bardzo ważną postacią w Realu, ale jedynymi osobami, które wiedzą, co się tak naprawdę dzieje są: trener Zinedine Zidane, Gareth i Florentino Perez, prezes Realu" - stwierdził Barnett.

Bale wystąpił w 246 meczach "Królewskich" we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 105 bramek i zaliczając 67 asyst. Z Realem po cztery razy wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwa świata, trzy razy Superpuchar Europy, zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Zdjęcie Gareth Bale / AFP

