93,5 procenta celności podań to średni wynik Kroosa z 10 ostatnich meczów Realu Madryt. - Moją obsesją jest dążenie do perfekcji - mówi Niemiec. Porównują go do zegarka, który odmierza tempo gry Królewskich. Jest rekordzistą w liczbie asyst w Primera Division. Po jego podaniach padły 62 gole. Drugi w tej klasyfikacji jest Leo Messi (58 asyst).

Genialny powrót Kroosa

Uraz wykluczył Kroosa z pierwszych meczów reprezentacji Niemiec w kwalifikacjach mundialu w Katarze. Uniknął upokarzającej porażki z Macedonią Płn. Wrócił do gry na ligowy pojedynek z Eibarem. Zinedine Zidane wpuścił go na boisko na pół godziny, oszczędzając na starcie z Liverpoolem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Zmienił Lukę Modricia.

Obydwaj weterani poprowadzili Królewskich do zwycięstwa nad mistrzem Anglii 3-1. Dla Realu to był mecz sezonu, w którym udowodnił, że mimo upływu czasu jego gwiazdy wciąż świecą. Kroos wykonał cudowną asystę przy pierwszej bramce (przerzut na 50 m) i kluczowe podanie przy drugiej. Modrić asystował przy trzeciej. Casemiro wykonał ogrom pracy defensywnej pracy za ich plecami.

Nikt już tego nie pamięta, ale po raz pierwszy madryckie trio zagrało ze sobą w podstawowym składzie 4 października 2015 roku w zremisowanych 1-1 derbach z Atletico. Trenerem Realu był Rafa Benitez, który pozostawił na Santiago Bernabeu mało dobrych wspomnień. Dopiero za kadencji Zidane’a Kroos, Modrić i Casemiro stali się nierozłączni.

Zdjęcie

Pierwszy w klubie pojawił się Modrić. Strajkował w Tottenhamie, by puszczono go do Realu. 27 sierpnia 2012 roku, tuż przed zamknięciem okna transferowego, ogłoszono jego przeprowadzkę na Santiago Bernabeu za 30 mln euro. Nie był drogi jak na pomocnika tej klasy. U Jose Mourinho nie miał łatwo o miejsce w podstawowym składzie, choć w końcu je wywalczył.

Zimą 2013 roku do Realu Madryt Castilla, czyli rezerw Królewskich, trafił Casemiro. Został wypożyczony z Sao Paulo z opcją wykupu za 6 mln euro. W lipcu 2014 roku Real oddał go na sezon do FC Porto, ale ten szybko wrócił i przedłużył kontrakt w Madrycie do 2021 roku.

Wybrał Real zamiast Manchesteru United

Toni Kroos miał być liderem Bayernu Monachium przez długie lata. Wygrał z nim Ligę Mistrzów w 2013 roku. Pep Guardiola uważał go za klucz do przyszłości Bawarczyków, ale szefowie Bayernu nie potrafili zatrzymać Toniego. Po mundialu w Brazylii, na którym Kroos zdobył złoty medal dla Niemiec, przeniósł się do Madrytu.

Właściwie był dogadany z Davidem Moyesem z Manchesteru United, ale Szkot został zwolniony po sezonie, a jego następca Louis Van Gaal miał inne plany. Wtedy do Niemca zadzwonił szkoleniowiec Realu Carlo Ancelotti. I stało się.

Cena 25 mln euro była okazyjna, bo Kroosowi w 2015 roku kończył się kontrakt w Bayernie. Z miejsca podbił serca fanów na Bernabeu. Na prezentacji, na którą przybyło 8 tys. fanów powiedział, że Królewscy stoją w hierarchii wyżej od Bawarczyków.

Dziś Kroos jest kandydatem do tytułu gracza wszech czasów w niemieckiej piłce. Dziewiąty gracz z Niemiec w barwach Realu przyćmił Guentera Netzera, Paula Breitnera, Uliego Stielike, Bernga Schustera, Bodo Illgnera, Christopha Metzeldera, Mesuta Oezila i Samiego Khedirę. Wygrał Ligę Mistrzów cztery razy - najwięcej z wszystkich graczy niemieckich. Pięciokrotnie sięgnął po klubowe mistrzostwo świata - to rekord.

W 2018 roku Modrić wygrał Złotą Piłkę, przerywając passę 10 zwycięstw Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Potem odchorował nadludzki wysiłek w klubie i reprezentacji Chorwacji na rosyjskim mundialu. Wydawało się, że w wieku 33 lat znalazł się na równi pochyłej. Zidane sadzał go na ławkę. Chorwat potrzebował tylko odpoczynku, dziś jest znów jednym z liderów drużyny.

Niezniszczalni

We wszystkich rozgrywkach to trio zdobyło 76 goli dla Realu i zaliczyło 158 asyst. Modrić centrował z rożnego w trzeciej minucie doliczonego czasu gry finału Ligi Mistrzów 2014 roku, po czym Sergio Ramos strzałem głową doprowadził do remisu i dogrywki. Chorwat miał też asystę przy trzecim golu Cristiano Ronaldo w finale LM 2017 roku z Juventusem. Casemiro zdobył wtedy gola na 2-1, oddając strzał z dystansu, kiedy obrońcy Juve zablokowali uderzenie Kroosa. Niemiec podawał do Benzemy w finale 2018 roku, piłkę złapał bramkarz Loris Karius, ale wyrzucił tak nieszczęśliwie, że trafiła w nogę Francuza i wturlała się do bramki Liverpoolu. Było 1-0 dla Realu.

W 2018 roku dziennik "Marca" zapytał o najlepszą linię pomocy w historii Realu Madryt. Kroos, Casemiro, Luka Modric dostali aż 74 proc spośród 37 tys. głosów. Zeszli się na Santiago Bernabeu trochę przypadkowo, by zapisać złotą erę w historii najbardziej utytułowanego klubu świata.

O losach drużyny decydują do dziś, choć wydawało się, że ich czas dobiega końca. W ostatnim klasyku, w październiku 2020 roku, Zidane wystawił w podstawowym składzie Federico Valverde zamiast Modricia. Chorwat wszedł w 69. minucie i zdobył bramkę na 3-1.

Ostatnio złote trio Realu wciąż gra razem. Przewyższają rywali doświadczeniem, sukcesami, klasą, a często i aktualną formą. Jak długo jeszcze? Wszyscy przedłużyli kontrakty z klubem. Casemiro i Kroos do 2023 roku, Modrić do 2022. Według portalu transfermarkt pomoc Realu wciąż warta jest 130 mln euro, czyli ponad dwa razy więcej niż za nich zapłacono. Brazylijczyk wyceniany jest na 70 mln, Niemiec na 50 mln, Chorwat na 10 mln, ale to ze względu na wiek (35 lat). Faktyczna wartość Modricia jest wciąż znacznie wyższa.

Dariusz Wołowski



Zdjęcie Luka Modrić / AFP