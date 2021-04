Od ponad dwóch lat Barcelona nie potrafi wygrać El Clasico. W 30. kolejce Primera Division przegrała z Realem Madryt 1-2.

30. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-04-10 21:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Jesús Gil Manzano Real Madryt FC Barcelona 2 1 DO PRZERWY 2-0 K. Benzema 13' T. Kroos 28' Óscar Mingueza 60'

Zapis relacji na żywo z pasjonującego hitu Real - Barcelona - kliknij TUTAJ!



Real Madryt - FC Barcelona. Szybko strzelony gol Benzemy

Ostatni raz "Blaugrana" triumfowała w El Clasico 2 marca 2019 roku. Wygrała wtedy 1-0 po bramce Ivana Rakiticia. Później był bezbramkowy remis, a kolejne dwa mecze Real wygrał, najpierw 2-0, a w tym sezonie 3-1. W drugim starciu w obecnych rozgrywkach również górą byli "Królewscy".



Mecz świetnie ułożył się dla Realu. Już w 14. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Karim Benzema pięknym strzałem piętą pokonał Marca-Andre ter Stegena.

Z kolei Barcelona nie stworzyła poważnego zagrożenia pod bramką Thibauta Courtoisa. "Królewscy" dyktowali warunki i w 28. minucie podwyższyli prowadzenie.



Tuż przed polem karnym Ronald Araujo faulował Viniciusa Juniora. Z rzutu wolnego uderzał Toni Kroos. Po strzale Niemca piłka odbiła się od Sergino Desta, a następnie od głowy stojącego na linii bramkowej Jordiego Alby i wpadła do siatki.



Sześć minut później Real mógł strzelić trzecią bramkę. Federico Valverde trafił jednak w słupek, a dobitka Lucasa Vasqueza była lekka i piłkę złapał ter Stegen.



Real - FC Barcelona. Pościg Barcelony

W drugiej połowie Barcelona grała lepiej, ale sygnał ostrzegawczy dała tuż przed przerwą. Bezpośrednio z rzutu rożnego Lionel Messi trafił w słupek.



W 60. minucie skuteczniejszy był Oscar Mingueza. Po dośrodkowaniu Alby nieczysto trafił w piłkę, ale posłał futbolówkę przy słupku i zdołał pokonać Courtoisa.



Barcelona złapała kontakt, ale już w kolejnej akcji mogła stracić kolejnego gola. Po zagraniu Viniciusa, blisko trafienia do własnej bramki był Araujo. Uratował go słupek.

Od tego czasu mecz się wyrównał. Piłka krążyła od jednego pola karnego do drugiego, a bramkarze mieli sporo pracy. Gole już jednak nie padły.



Real wygrywa trzecie z rzędu El Clasico i jest liderem

W końcówce bezmyślnie zachował się Casemiro. W 89. dostał pierwszą, a w 90. minucie drugą żółtą kartkę i Real kończył mecz w dziesiątkę. Barcelona rzuciła się do ataku, ale cztery doliczone minuty okazały się zbyt krótkie, aby wykorzystać grę w przewadze i ekipa z Katalonii przegrała trzecie El Clasico z rzędu.



Po tym zwycięstwie Real wskoczył na pozycję lidera. Ma 66 punktów, tyle samo, co Atletico Madryt, które jednak nie rozegrało jeszcze meczu w tej kolejce. W niedzielę zmierzy się z Betisem Sewilla.



Barcelona jest na trzecim miejscu. Traci punkt do madryckich ekip.



MP



2 1 Real Madryt FC Barcelona ter Stegen Araújo Lenglet Mingueza Dest Busquets de Jong Alba Dembélé Messi Pedri Courtois Vázquez Nacho Militão Mendy Valverde Kroos Casemiro Modrić Benzema Júnior SKŁADY Real Madryt FC Barcelona Thibaut Courtois Marc-André ter Stegen 44′ 44′ Lucas Vázquez Iglesias 27′ 27′ 72′ 72′ Ronald Federico Araújo da Silva 69′ 69′ . Nacho Clément Nicolas Laurent Lenglet Eder Gabriel Militao 60′ 60′ Óscar Mingueza García Ferland Mendy 46′ 46′ Sergino Gianni Dest 62′ 62′ Federico Valverde 64′ 64′ Sergio Busquets 28′ 28′ 73′ 73′ Toni Kroos Frenkie de Jong 90′ 90′ 90′ 90′ Casemiro Jordi Alba Luka Modrić 82′ 82′ Ousmane Dembélé 13′ 13′ 73′ 73′ Karim Benzema Lionel Messi 73′ 73′ Vinicius Junior 24′ 24′ 81′ 81′ Pedro González López REZERWOWI Diego Altube Suárez Arnau Tenas Ureña Andrii Lunin Samuel Umtiti 44′ 44′ Álvaro Odriozola Arzallus Héctor Junior Firpo Adames 73′ 73′ Silva Junior Marcelo Gerard Pique Rodrygo Silva de Goes 81′ 81′ Francisco António Machado Mota Castro Trincao 62′ 62′ Marco Asensio Willemsen 72′ 72′ Moriba Kourouma Kourouma 73′ 73′ Alarcon Suarez Isco Miralem Pjanić 73′ 73′ Mariano Díaz Mejía 64′ 64′ Sergi Roberto Ignacio Peña Sotorres Ricard Puig Martí 82′ 82′ Martin Braithwaite Christensen 46′ 46′ Antoine Griezmann

STATYSTYKI Real Madryt FC Barcelona 2 1 Posiadanie piłki 31,1% 68,9% Strzały 12 14 Strzały na bramkę 5 5 Rzuty rożne 5 6 Faule 16 10

