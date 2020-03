Real Madryt pokonał FC Barcelona 2-0 w hicie 26. kolejki Primera Division. "Królewscy" czekali na wygraną w ligowym El Clascio cztery lata i w końcu udało im się pokonać "Dumę Katalonii". Gospodarze rozstrzygnęli losy spotkania dopiero w drugiej połowie.

Każdy kto liczył na inny przebieg meczu niż w ostatnim El Clasico mógł mieć spore obawy po pierwszej połowie. Piłkarze nie dali kibicom wielkiego show i groźniej zrobiło się dopiero pod koniec pierwszej połowy. Wcześniej widzieliśmy wiele szarpanych akcji i gry w środku pola.

Pierwsze ostrzeżenie wysłał Arthur. W 35. minucie pomocnik Barcelony otrzymał dobre podanie od Antoine’a Griezmanna, wygrał pojedynek biegowy z Toni Kroosem i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Thibaut Courtois spisał się jednak na "szóstkę" i zatrzymał próbę Brazylijczyka.

Były bramkarz Chelsea był pewnym punktem zespołu w pierwszych 45 minutach gry. Niespełna kilka minut później w bliźniaczej sytuacji znalazł się Lionel Messi. Sergio Busquets posłał wysokie podanie do Argentyńczyka, ten opanował futbolówkę i oddał strzał. Ponownie pewnie interweniował Courtois.

Emocjonująco zrobiło się w drugiej części spotkania. Do ataków ruszyli piłkarze Realu i bardzo bliski strzelenia gola był Isco. Najpierw Hiszpan oddał bardzo mocny strzał z dystansu, lecz dobrą interwencją popisał się Marc-Andre ter Stegen.

"Królewscy" przeważali i już po chwili Hiszpan ponownie zagroził bramce rywali. Isco otrzymał podanie z bocznej strefy boiska i oddał strzał głową. Futbolówka minęła golkipera, ale z linii wybił ją Gerard Pique.

Real Madryt - FC Barcelona 2-0. Galeria 1 / 15 Starcie Marcelo (z lewej) i Arturo Vidala Źródło: AFP udostępnij

Rozdrażniona Barcelona mogła odpowiedzieć w 70. minucie. Martin Braithwaite znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i ponownie nie dał się zaskoczyć Courtois. Niewykorzystana okazja zemściła się już po chwili.

Kross zagrał do Viniciusa, ten popędził w stronę pola karnego, zszedł do środka i oddał strzał. Futbolówka odbiła się od nogi interweniującego Pique i wpadła do bramki. Brazylijczyk nie dość, że zdobył bardzo ważną bramkę, to został również najmłodszym strzelcem w El Clasico (w XXI wieku).

Na drugą bramkę w spotkaniu musieliśmy poczekać do samego końca. Mariano, który niedawno pojawił się na boisku, popędził prawą flanką boiska i nieco szczęśliwym strzałem podwyższył wynik spotkania.



26. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-03-01 21:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 78357 | Arbiter: A. Mateu Lahoz Real Madryt FC Barcelona 2 0 DO PRZERWY 0-0 Vinicius Junior 72' M. Díaz 93'

STATYSTYKI Real Madryt FC Barcelona 2 0 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 14 5 Strzały na bramkę 7 3 Rzuty rożne 8 2 Faule 13 9 Spalone 3 0

2 0 Real Madryt FC Barcelona ter Stegen Semedo Pique Umtiti Alba Busquets Arthur de Jong Messi Griezmann Vidal Courtois Carvajal Ramos Varane Marcelo Kroos Valverde Casemiro Isco Benzema Junior SKŁADY Real Madryt FC Barcelona Thibaut Courtois Marc-André ter Stegen 19′ 19′ Daniel Carvajal Ramos Nelson Semedo Sergio Ramos Gerard Pique Raphael Varane Samuel Umtiti Silva Junior Marcelo 19′ 19′ Jordi Alba Toni Kroos Sergio Busquets 86′ 86′ Federico Valverde 83′ 83′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Casemiro Frenkie de Jong 79′ 79′ Alarcon Suarez Isco 86′ 86′ Lionel Messi 92′ 92′ Karim Benzema 82′ 82′ Antoine Griezmann 72′ 72′ 11′ 11′ Vinicius Junior 70′ 70′ Arturo Vidal REZERWOWI Alphonse Areola Norberto Murara Neto Eder Gabriel Militao Clément Nicolas Laurent Lenglet Ferland Mendy Álex Collado Gutiérrez 79′ 79′ Luka Modrić 82′ 82′ Ivan Rakitić Gareth Bale 83′ 83′ Anssumane Fati 86′ 86′ Lucas Vázquez Iglesias Héctor Junior Firpo Adames 92′ 92′ 93′ 93′ Mariano Díaz Mejía 70′ 70′ Martin Braithwaite Christensen

PA