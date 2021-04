W ostatnich meczach z Liverpoolem i FC Barcelona linia obrony Realu Madryt świetnie radziła sobie bez swojego lidera - Sergio Ramosa. Być może "Królewscy" będą musieli nauczyć się żyć bez swojego obecnego kapitana już na dobre. Według ostatnich doniesień hiszpańskich mediów 35-latek nie przedłuży wygasającego z końcem sezonu kontraktu z "Los Blancos". Dostał bowiem kuszącą ofertę z innego klubu.

Nowe fakty w sprawie przyszłości Ramosa przedstawił na antenie radia SER Jesus Gallego.



Według jego ustaleń doświadczony defensor nie odpowiedział na ofertę przedłużenia kontraktu ze strony Realu. Klubowi działacze są więc przekonani, że 35-latek nie zamierza prolongować umowy i dostał już znacznie bardziej intratną propozycję ze strony innego klubu.



Ramos odejdzie, Militao i Nacho zostaną w Realu?

"Królewscy" muszą już pracować nad kadrą na kolejny sezon. Znajdzie się w niej miejsce dla Edera Militao, który początkowo miał być wystawiony na listę transferową, lecz dzięki kapitalnym występom w ostatnich spotkaniach zagwarantował sobie miejsce w drużynie Realu.



Ofertę nowego kontraktu ma za to otrzymać Nacho, który wraz z Brazylijczykiem stworzył zaporę niemal nie do przejścia, godnie zastępując nieobecnego Ramosa oraz Raphaela Varane'a.



Ramos trafił do Realu Madryt w 2005 roku z Sevilli. W ciągu 16 lat spędzonych w Madrycie rozegrał 670 spotkań w barwach "Królewskich", świętując mnóstwo triumfów. Cieszył się przede wszystkim z pięciu mistrzostw Hiszpanii i czterech zwycięskich finałów Ligi Mistrzów.



