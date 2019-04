Wszystko wskazuje na to, że dni Garetha Bale'a w Realu Madryt są policzone. Według hiszpańskiego "Asa" walijski skrzydłowy nie znalazł się w planach "Królewskich" na przyszły sezon i w lecie chcą go sprzedać.

Nowy-stary trener Realu Zinedine Zidane planuje w letnim okienku transferowym przeprowadzić kadrową rewolucję. Bale jest jednym z tych piłkarzy, z którym Francuz nie wiąże przyszłości.



"As" podał, że dyrektor generalny klubu z Santiago Bernabeu Jose Angel Sanchez przekazał tę informację agentom Walijczyka Jonathanowi Barnettowi i Luisowi Alonso. Według gazety, spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Jose Angel Sanchez wyraził wdzięczność za zaangażowanie Bale'a podczas pobytu w Madrycie. Dyrektor Realu zapewnił też, że 29-letni skrzydłowy będzie mógł sobie wybrać swój kolejny klub, jeśli oferty będą na podobnym poziomie.



Oczekiwania płacowe Bale'a mogą być poważną przeszkodą przy ewentualnym transferze. Kwota, jaką Real chce za tego piłkarza, nie była omawiana na tym spotkaniu. Barnett stwierdził jednak, że zainteresowany klub będzie musiał zapłacić aż 175 milionów euro. Walijczyk oczekuje też wysokich zarobków na poziomie 19 milionów euro netto rocznie.



W kontekście przeprowadzki Bale'a najczęściej wymieniane są dwa kluby - Manchester United i Bayern Monachium. Jeśli chodzi o "Czerwone Diabły", to transfer Walijczyka może być powiązany z przejściem Paula Pogby do Realu, o czym mówi się coraz głośniej. Bayern natomiast jest gotowy przeznaczyć rekordową kwotę na letnie transfery, żeby wreszcie wygrać Ligę Mistrzów i utrzymać dominację w Niemczech.



W tym sezonie Walijczyk wystąpił w 38 spotkaniach "Królewskich" we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 14 bramek i notując pięć asyst. Obecna umowa Bale'a z Realem wygasa z końcem czerwca 2022 roku.



Bale został piłkarzem Realu 1 września 2013 roku. "Królewscy" zapłacili za niego Tottenhamowi 91,2 miliona euro. W barwach "Los Blancos" rozegrał 227 meczów, w których strzelił 102 gole i zaliczył 63 asysty. Walijczyk z Realem wygrał cztery razy Ligę Mistrzów. Trzykrotnie sięgnął po Superpuchar Europy, zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.



