Pomocnik reprezentacji Hiszpanii Dani Ceballos błyszczy podczas Euro U-21. To on poprowadził swój zespół do efektownego zwycięstwa z Polską 5-0, który dał Hiszpanii awans do półfinału. Nic więc dziwnego, że piłkarz Realu Madryt znalazł się na celowniku wielkich klubów. "Królewscy" ustalili minimalną cenę za 22-latka, która wynosi 50 milionów euro.

Zdjęcie Dani Ceballos cieszy się z gola strzelonego w meczu z Polską /PAP/EPA

Ceballos strzelił Polakom jednego gola, ale to on był motorem napędowym akcji ofensywnych Hiszpanów. Podobnie było w starciu z Belgią (2-1), w którym został wybrany MVP. W meczu z Włochami, przegranym przez Hiszpanię 1-3, zdobył gola.



Dwa lata temu Ceballos został najlepszym zawodnikiem Euro U-21 i wszystko wskazuje na to, że powtórzy to osiągnięcie. Swoją dobrą grą w mistrzostwach Europy zwrócił na siebie uwagę przedstawicieli wielu europejskich klubów. Pomocnik jest zawodnikiem Realu od 2017 r. "Królewscy" zapłacili za niego Betisowi Sewilla 16,5 miliona euro. Kontrakt utalentowanego piłkarza wygasa dopiero z końcem czerwca 2023 r.



Jak informuje "AS", sytuacja Ceballosa na Santiago Bernabeu jest złożona. Zwolennikiem jego talentu jest prezydent Florentino Perez, ale trener Zinedine Zidane nie liczy na niego i chętnie by go sprzedał. Dziennik sportowy podał, że Real ustalił minimalną cenę za Ceballosa - 50 milionów euro. O niższych ofertach w Madrycie nie chcą słyszeć.



Zainteresowany liderem hiszpańskiej młodzieżówki jest Tottenham. Według "AS-a", wysłannicy "Kogutów" podobno rozmawiali już z zawodnikiem. Do walki włączył się też inny angielski klub - Arsenal Londyn. "Kanonierzy" są skłonni wyłożyć kwotę, którą żąda Real.



Sam piłkarz powtarza, że ma jeszcze cztery lata kontraktu i marzy o trofeach w Madrycie.

Teraz Ceballos skupia się tylko na Euro U-21. W czwartek Hiszpanie zmierzą się z Francją w półfinale (godz. 21.00).

RK