Derby Madrytu dla Realu! "Królewscy" przeważali i zasłużenie pokonali Atletico Madryt 2-0. W pierwszej połowie ekipa gości nie mogła bowiem oddać ani jednego strzału na bramkę rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Real Madryt - Borussia Moenchengladbach 2-0 - bramki (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Atletico Madryt podchodziło do spotkania z lokalnym rywalem jako lider tabeli Primera Division. Podopieczni Diega Simeone nie mieli tak dobrego początku ligi od sezonu 2013/2014, kiedy to... zdobyli mistrzowski tytuł. Starcie z Realem Madryt było zatem znakomitą okazją do ponownego zgłoszenia akcesu w kontekście walki o najwyższe cele.



Reklama

Przebieg pierwszej połowy nie wyglądał jednak tak, jak życzyliby sobie tego fani "Los Rojiblancos". Piłkarze Realu o wiele lepiej prezentowali się na boisku i byli bliscy objęcia prowadzenia już w 10. minucie meczu. Karim Benzema oddał wówczas strzał z narożnika pola karnego, a pędząca piłka odbiła się od słupka.



Gospodarze okazali się natomiast o wiele skuteczniejsi kilka chwil później. Toni Kroos dośrodkował futbolówkę z rzutu rożnego, a Casemiro pewnym uderzeniem głową skierował ją do bramki.



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij tutaj!



Obraz gry nie zmieniał się i również drugą połowę gospodarze mogli rozpocząć od gola. Sergio Ramos oddał strzał z rzutu wolnego, jednak jego próbę zatrzymali zawodnicy stojący w murze. Piłkarze Atletico szybko spróbowali odpowiedzieć. Marcos Llorente dograł futbolówkę wzdłuż linii bramkowej, lecz Thomas Lemar nie zdołał znaleźć sposobu, aby umieścić ją w siatce.



Niewykorzystana okazja zemściła się bardzo szybko. Dani Carvajal przejął piłkę po interwencji defensorów ekipy gości i zdecydował się na bardzo mocne uderzenie zza pola karnego. Futbolówka nieuchronnie zmierzała w kierunki bramki, jednak odbiła się od słupka. Interweniujący Jan Oblak miał sporo pecha, bowiem po chwili futbolówka trafiła w jego plecy i wpadła do bramki. Było to samobójcze trafienie słoweńskiego golkipera.



Tuż przed końcem spotkania kolejnej szansy na strzelenie bramki nie wykorzystała ekipa gości. Saul otrzymał dobre podanie z bocznej strefy boiska i oddał strzał głową. Na posterunku znalazł się jednak Thibaut Courtois i obronił próbę Hiszpana.



Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy



PA



13. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-12-12 21:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz Real Madryt Atletico Madryt 2 0 DO PRZERWY 1-0 Casemiro 15' J. Oblak 63' (samob.)

2 0 Real Madryt Atletico Madryt Oblak Savić Hermoso Felipe Llorente Trippier Carrasco Herrera Koke Suárez Félix Courtois Carvajal Varane Ramos Mendy Modrić Kroos Casemiro Vázquez Benzema Júnior SKŁADY Real Madryt Atletico Madryt Thibaut Courtois 63′ (samob.) 63′ (samob.) Jan Oblak 79′ 79′ Daniel Carvajal Ramos 61′ 61′ Stefan Savić Raphael Varane Mario Hermoso Canseco Sergio Ramos 46′ 46′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro Ferland Mendy Marcos Llorente Moreno 88′ 88′ Luka Modrić Kieran Trippier Toni Kroos 46′ 46′ Yannick Carrasco 15′ 15′ 36′ 36′ Casemiro 46′ 46′ Hector Herrera Lucas Vázquez Iglesias Jorge Resurrecion Merodio Koke Karim Benzema 73′ 73′ Luis Suarez 79′ 79′ Vinicius Junior 60′ 60′ João Félix Sequeira REZERWOWI Diego Altube Suárez Ivo Grbić Andriy Lunin Miguel San Román Ferrándiz Eder Gabriel Militao 46′ 46′ Renan Augusto Lodi dos Santos Silva Junior Marcelo Szime Vrsaljko . Nacho 73′ 73′ Geoffrey Kondogbia Álvaro Odriozola Arzallus 46′ 46′ 46′ 46′ Thomas Lemar Alarcon Suarez Isco 60′ 60′ . Saul Niguez 88′ 88′ Federico Valverde Lucas Torreira Di Pascua 79′ 79′ Marco Asensio Willemsen Victor Machin Perez Vitolo 79′ 79′ Rodrygo Silva de Goes 46′ 46′ 50′ 50′ Ángel Martín Correa Ivan Šaponjić

STATYSTYKI Real Madryt Atletico Madryt 2 0 Posiadanie piłki 56,4% 43,6% Strzały 10 4 Strzały na bramkę 5 1 Rzuty rożne 3 6 Faule 7 16