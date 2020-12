Real Madryt pokonał 3-1 Athletic Bilbao w rozgrywanym awansem meczu 19. kolejki Primera Division. "Królewscy" już od 13. minuty grali w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Raula Garcii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Real Madryt - Borussia Moenchengladbach 2-0 - bramki (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Jak nie zaczynać meczu? Na wykład zaprosił dziś Raul Garcia. 34-letni Bask nie wykorzystał swojego doświadczenia i już w ciągu 13 minut zobaczył dwie żółte kartki. Dwukrotnie w ten sam sposób - z faulem próbując odebrać piłkę Toniemu Krossowi.

I to właśnie Kross raz jeszcze wystąpił w głównej roli w końcówce pierwszej połowy. Real naturalnie przeważał grając w przewadze jednego zawodnika, ale nie miało to przełożenia na sytuacje bramkowe. Zmieniło się to za sprawą znakomitego uderzenia niemieckiego pomocnika - kapitalnie bita piłka przeleciała blisko 20 metrów, zanim wpadła do bramki Athleticu.

Kto wie, czy gol do szatni nie rozluźnił zbytnio "Królewskich". Dość powiedzieć, że siedem minut po zmianie stron grający w dziesiątkę goście wyrównali. Ander Capa w świetnej sytuacji najpierw strzelił w Thibauta Courtoisa, lecz to dopiero dobitka trafiła do siatki.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Real odpowiedział natychmiast - piłkę do bramki rywala skierował Vinicius Junior. Był jednak na bezdyskusyjnym spalonym.



Skoro "Królewscy" mają problem, to przebudza się Karim Benzema. Tak było i tym razem. W 74. minucie Isco krótko rozegrał rzut rożny, w pole karne zacentrował Dani Carvajal, a Benzema głową skierował piłkę do bramki!

W doliczonym czasie gry Benzema dobił Athletic. Przed polem karnym wymienił podania z Isco i z Luką Modriciem, a później sprytnym strzałem pokonał bramkarza i ustalił wynik meczu.



Dzięki wygranej Real zrównał się punktami z prowadzącymi w tabeli Realem Sociedad oraz Atletico Madryt. Druga z tych drużyn ma jednak aż dwa mecze zaległe. Ekipa z Bilbao jest na 13. miejscu w tabeli i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.





19. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-12-15 22:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Jesús Gil Manzano STATYSTYKI Real Madryt Athletic Bilbao 3 1 Posiadanie piłki 68,5% 31,5% Strzały 17 8 Strzały na bramkę 8 5 Rzuty rożne 6 6 Faule 8 9

Real Madryt - Athletic Bilbao 3-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Kroos (45+1.), 1-1 Capa (52.), 2-1 Benzema (74.), 3-1 Benzema (90+2.).



3 1 Real Madryt Athletic Bilbao Courtois Carvajal Varane Ramos Mendy Modrić Vázquez Júnior Kroos Valverde Benzema 2 Simón Capa Yeray Martínez Yuri García Marcos Berenguer Vencedor García Williams SKŁADY Real Madryt Athletic Bilbao Thibaut Courtois Unai Simón Mendibil Daniel Carvajal Ramos 52′ 52′ 80′ 80′ Ander Capa Rodríguez Raphael Varane 80′ 80′ Yeray Álvarez López Sergio Ramos Íñigo Martínez Berridi Ferland Mendy Yuri Berchiche Izeta Luka Modrić Daniel García Carrillo 42′ 42′ 75′ 75′ Lucas Vázquez Iglesias 80′ 80′ Óscar de Marcos Arana 63′ 63′ Vinicius Junior 59′ 59′ Alejandro Berenguer Remiro 45′ 45′ Toni Kroos 66′ 66′ Unai Vencedor Paris 64′ 64′ Federico Valverde 8′ 8′ 13′ 13′ Raul Garcia Escudero 74′, 90′ 74′, 90′ Karim Benzema 67′ 67′ Iñaki Williams Arthuer REZERWOWI Diego Altube Suárez Jokin Ezkieta Mendiburu Andriy Lunin Mikel Balenziaga Oruesagasti Eder Gabriel Militao 80′ 80′ Íñigo Lekue Martínez Silva Junior Marcelo Unai Núñez Gestoso . Nacho 59′ 59′ Iñigo Córdoba Querejeta Álvaro Odriozola Arzallus Unai López Cabrera 64′ 64′ Alarcon Suarez Isco Oihan Sancet Tirapu 63′ 63′ Marco Asensio Willemsen 66′ 66′ Mikel Vesga Arruti 75′ 75′ Rodrygo Silva de Goes Kenan Kodro Jon Morcillo Conesa 80′ 80′ Iker Muniain Goñi 67′ 67′ Asier Villalibre Molina

Zdjęcie Karim Benzema / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

WG