Szefowie Realu Madryt mają wielkie plany wobec nowego nabytku - 19-letniego Brahima Diaza i w umowie piłkarza zapisali klauzulę odejścia w wysokości 750 mln euro.

Szefowie "Królewskich" zabezpieczają się jak mogą przed utratą swoich gwiazd i w kontraktach umieszczają klauzulę odejścia takiej wysokości, która w praktyce uniemożliwia wykupienie zawodnika bez ich zgody.

Kosmiczne kwoty odejścia mają w swoich umowach największe gwiazdy, ale teraz podobną zapisano w kontrakcie 19-latka pozyskanego z Manchesteru City.



Chociaż umowa Diaza z "Obywatelami" wygasnąć miała już za pół roku, to władze Realu zdecydowały się teraz zapłacić Manchesterowi City około 17 milionów euro, plus siedem milionów euro w bonusach. To pokazuje jak wielkie nadzieję mają wobec Diaza.

Pomocnik podpisał sześcioipółletni kontrakt, a podczas prezentacji przekonywał, że o grze w Realu marzył od dziecka i ucałował herb, chcąc podkreślić to, jak mocno identyfikuje się z klubem.

Diaz był zawodnikiem "The Citizens" od 2016 roku. W seniorskiej drużynie wystąpił w 15 meczach, w których strzelił dwa gole. Reprezentował Hiszpanię w drużynach U-17, U-19 i U-21.



