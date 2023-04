Real ma jasny plan na transfer Haalanda. Media podały datę przenosin

Jeśli mowa o obsadzie "dziewiątki", to jeszcze do niedawna "Królewscy" myśleli przede wszystkim o tym, by przekonać do transferu Kyliana Mbappe. Wygląda jednak na to, że Florentino Perez wraz z resztą zarządu stracił już cierpliwość do gracza PSG. Pytanie, co dalej?