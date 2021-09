W ubiegłym miesiącu LaLiga poinformowała oficjalnie, że doszła do porozumienia z funduszem inwestycyjnym CVC. W ramach mającej obowiązywać 50 lat umowy fundusz miałby przekazać łącznie 2,7 mld dolarów na rzecz klubów pierwszej i drugiej ligi hiszpańskiej, a następnie odbierać owe pieniądze poprzez swój udział w dochodach poszczególnych zespołów.

Niemal od razu pojawił się jednak pewien problem - aby zawiązanie kontraktu doszło faktycznie do skutku, musiałyby się na niego zgodzić wszystkie ekipy z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w Hiszpanii. Tymczasem trzy drużyny są cały czas zdecydowanie przeciwne takiemu rozwiązaniu - mowa o FC Barcelona, Realu Madryt oraz Athletiku Bilbao.



Giganci Primera Division stawiają weto

Kluby te bowiem doszły do wniosku, że rozwiązanie proponowane przez LaLigę i CVC jest w ich przypadku zupełnie nieopłacalne oraz krzywdzące. W gronie przeciwników umowy z funduszem do niedawna znajdował się jeszcze Real Oviedo, ale na przełomie sierpnia i września hiszpańskie media informowały, że zespół ten ostatecznie przystał na stawiane warunki.



Opór "Barcy", Realu i Athletiku został jednak ponownie podkreślony w piątkowe popołudnie - to właśnie wówczas kluby wydały wspólne oświadczenie. Oto jego treść:



"FC Barcelona, Athletic Club i Real Madryt CF ogłaszają, że kwestionują umowę przyjętą przez Zgromadzenie La Liga w dniu 12 sierpnia 2021 r., dotyczącą operacji między La Liga i CVC, ponieważ jest to umowa, która narusza obowiązujące przepisy (a w szczególności, między innymi, dekret królewski z mocą ustawy 5/2015) i została przyjęta jako część mocno nieprawidłowego i pozbawionego szacunku procesu zmierzającego do uzyskania minimalnych gwarancji wymaganych dla wskazywanych celów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż jest to operacja o tak dużym znaczeniu i tak długim czasie trwania".

LaLiga i CVC. Czy uda się wyjść z impasu?

Tym samym któraś ze stron będzie musiała pójść na ustępstwa - być może konieczne będzie renegocjowanie warunków umowy między ligą i funduszem. Wówczas jednak głosy niezadowolenia mogą się odezwać ze strony ekip, które już zaaprobowały decyzję dotyczącą inwestycji.

Zdjęcie Logo LaLiga / Visionhaus / Contributor / Getty Images

PaCze