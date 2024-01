Właścicielem Newcastle United jest Saudyjski Fundusz Inwestycyjny, co w teorii mogłoby oznaczać wielki przypływ gotówki do klubu, ale tak jak każdy inny, "Sroki" również obowiązują zasady Finansowego Fair Play, nawet jeśli w kilku aspektach jest to "dziurawy" program. Czwarty zespół poprzedniego sezonu Premier League wzmocnił swoje finanse dzięki grze w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Odpadł jednak z dalszej rywalizacji w europejskich pucharach i z tego tytułu żadnych przychodów w najbliższych miesiącach nie uzyska.

Sytuacja ekonomiczna nie jest najlepsza, o czym ostatnio mówił trener Eddie Howe. - Moim zadaniem jest naciskać tak mocno, jak tylko mogę, aby ulepszać zespół. Będę więc nadal to robił [naciskał na transfery], ale muszę szanować i rozumieć kondycję klubu. To jest główna troska wszystkich, ponieważ chcemy, aby Newcastle United pozostało tutaj przez następne 500 lat. Chcemy, żeby było w naprawdę dobrym miejscu, mamy pracę długofalową. Czasami trzeba podpisać krótkoterminowe kontrakty. Czasami trzeba odłożyć na bok długoterminową wizję i po prostu zająć się tym, co tu i teraz. Byłbym gotów to zrobić, gdyby zaistniała sytuacja, w której moglibyśmy uzgodnić coś, co pomogłoby nam tu i teraz - powiedział.