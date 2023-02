Na tym etapie sezonu to już poważna różnica. W Madrycie czuć było więc duże napięcie przed starciem z "Nietoperzami". Carlo Ancelotii liczył na to, że po słabym w wykonaniu jego podopiecznych styczniu, uda się w dobrym stylu rozpocząć luty i wrócić do pięciopunktowej straty.