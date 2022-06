Real dopiął głośny transfer! "Królewscy" mogą zapłacić nawet 100 mln euro

W Realu Madryt już "witali się z gąską", czekając na transfer Kyliana Mbappe. 23-latek ostatecznie zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG, lecz na Estadio Santiago Bernabeu trafi inna francuska gwiazda Ligue 1 - Aurelien Tchouameni.

To utalentowany defensywny pomocnik, wychowanek Bordeaux, który w styczniu 2020 roku trafił do AS Monaco.

W barwach ekipy z Księstwa rozegrał łącznie 95 spotkań, wyrastając na jednego z czołowych pomocników całej Ligue 1. Jego występy wzbudziły zainteresowanie wielu topowych klubów, na czele z Realem Madryt oraz Liverpoolem.

Reklama

Aurelien Tchouameni trafi z AS Monaco do Realu Madryt

Fabrizio Romano poinformował jednak, że Tchouameni chciał trafić tylko do "Królewskich", z którymi zwiąże się kontraktem obowiązującym do 2027 roku. Kluby także porozumiały się już co do kwoty transferu. Real może zapłacić za Francuza aż 100 mln euro - 80 mln euro w ramach opłaty transferowej plus 20 mln zmiennych.

22-latek będzie w drużynie Carlo Ancelottiego alternatywą dla Casemiro. O skład może rywalizować także ze swoim rodakiem - Eduardo Camavingą.