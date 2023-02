Real chce postawić na "nowego Zidane'a". Kandydatów aż trzech!

Okazuje się, że - jak twierdzi "Marca" - w Madrycie rozważają powtórzenie scenariusza, który już raz przyniósł im sukces. Mowa o ponownym postawieniu na "formułę Zidane’a", ale... bez Zinedine’a Zidane’a. Chodzi o to, by trenerem pierwszej drużyny został ponownie były piłkarz "Królewskich", który - podobnie, jak w przeszłości Zidane - miałby odpowiednią charyzmę i osobowość, by prowadzić tak wielki zespół.