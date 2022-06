Real blisko zatrzymania gwiazdy. Miliard euro w kontrakcie!

Obecna umowa 21-latka obowiązuje do 2024 roku. "Królewscy" chcieliby, aby nowy kontrakt był do 2028 roku, ale piłkarz woli, aby to był krótszy okres - 2026 albo 2027.

Zarobki Vinuciusa zwiększyłyby się ponad dwukrotnie: do 3,2 mln euro, z premią byłby w stanie osiągnąć cztery miliony, a spełniwszy wszystkie cele zawarte w umowie nawet 10 mln euro.

Zdecydowanie zwiększy się też klauzula odstępnego. Z 350 milionów euro na miliard euro!

Vinicius - jeden z najważniejszych piłkarzy Realu

Nie może to jednak dziwić, skoro Brazylijczyk był jednym z najważniejszych piłkarzy minionego sezonu, zakończonego przez Real mistrzostwem Hiszpanii i wygraniem Ligi Mistrzów.

Vinicius był trzem graczem "Królewskich" pod kątem minut (4274), tylko za Ederem Militao i Thibautem Courtois, a drugim najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach (22 gole), ustępując jedynie Karimowi Benzemie.