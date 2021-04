Real - Barcelona. Pierwsze El Clasico Edena Hazarda?

Już w sobotę dojdzie po meczu, który elektryzuje piłkarski świata - w Madrycie Real zmierzy się z Barceloną. Być może po raz pierwszy w karierze wystąpi w El Clasico Eden Hazard. Transmisja z El Clasico 10 kwietnia o godzinie 21.00, na żywo w Eleven Sports 1. Mecz komentować będą Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Studio przedmeczowe na Estadio Alfredo Di Stéfano rozpocznie się o 18.00. Na kibiców czeka więc aż sześć godzin relacji z Madrytu. Jedną z atrakcji będą ekskluzywne rozmowy z wybitnymi postaciami świata piłki nożnej, takimi jak Arrigo Sacchi, Edmilson czy Fernando Hierro.

Hazard trafił do Realu w czerwcu 2019 roku. "Królewscy" zapłacili za Belga Chelsea Londyn aż 100 milionów euro. Jak na razie transfer nie spełnia oczekiwań włodarzy i kibiców z powodu kontuzji, które nękają Hazarda. Od momentu przybycia do Madryt 30-latek nie wystąpił w ani jednym El Clasico. Z powodu problemów zdrowotnych ominęły go już trzy i nie chce stracić czwartego.

Hazard trenuje z całą drużyną, ale decyzja, czy znajdzie się w kadrze meczowej na pojedynek z Barceloną jeszcze nie zapadła. Trener Zinadine Zidane i jego sztab nie chcą w żaden sposób ryzykować, aby nie powtórzyła się sytuacja z połowy marca, kiedy po 10 minutach gry przeciwko Elche Hazard znów doznał kontuzji.



Szkoleniowiec "Królewskich" ma największy problem kadrowy w linii obrony. Sergio Ramos zmaga się z urazem, Raphael Varane jest zakażony koronawirusem. Zidane liczył, że może na El Clasico zdąży Dani Carvajal. Nic z tych rzeczy. 29-letni obrońca nadal ćwiczy indywidualnie i jego występ w sobotę jest wykluczony.

Walka o mistrzostwo Hiszpanii nabrała rumieńców. W tabeli La Liga wciąż prowadzi Atletico Madryt, ale ma tylko punkt przewagi nad Barceloną i trzy nad Realem. Dlatego sobotnie starcie odwiecznych rywali w Madrycie ma niebagatelne znaczenie w kontekście walki o koronę.



El Clssico w Eleven Sports 1:

sobota, 10 kwietnia:



godz. 18:00 - 20:55 studio (na żywo) - na Estadio Alfredo Di Stéfano: Mateusz Majak, Maciej Kruk, w Warszawie: Łukasz Wiśniowski, Paweł Wilkowicz, Piotr Urban, Marcin Gazda.



godz. 20:55 - 22:55 Real Madryt - FC Barcelona (na żywo), transmisja również w 4K; komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak.



godz. 22:55 - 00:00 studio (na żywo)



godz. 00:00 - 00:30 Eleven Gol Live - magazyn

