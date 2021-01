W meczu 1/8 finału Copa del Rey Barcelona pokonała na wyjeździe 2-1 Rayo Vallecano. Do gry, po karencji za czerwoną kartkę, wrócił Lionel Messi i od razu wpisał się na listę strzelców.

2021-01-27 21:00 | Stadion: Estadio de Vallecas | Arbiter: Guillermo Cuadra Fernández Rayo Vallecano FC Barcelona 1 2 DO PRZERWY 0-0 Fran García 63' L. Messi 69' F. de Jong 80'

Po odpadnięciu z Pucharu Króla dwóch stołecznych ekip - Realu i Atletico, głównym faworytem do końcowego triumfu pozostaje FC Barcelona. W poprzedniej rundzie męczyła się jednak długo z trzecioligową Cornellą, losy spotkania przesądzając na swoją korzyść dopiero w dogrywce. Tym razem musiała się uporać z drużyną występującą szczebel wyżej.



Do wyjściowego składu katalońskiego zespołu wrócił Lionel Messi. Wcześniej odbywał karencję za czerwona kartkę otrzymaną w meczu o Superpuchar Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. I odegrał jedną z pierwszoplanowych ról.



Rayo Vallecano, czwarta ekipa Segunda Division, do potyczki z potentatem podeszła bez kompleksów. Do przerwy utrzymał się wynik bezbramkowy, ale po zmianie stron wynik meczu otworzyli niespodziewanie gospodarze - za sprawą błędu bramkarza Neto i uderzenia z najbliższej odległości Francisco Garcii. Była 63. minuta.

Siedem minut później wyrównał Messi, zamykając akcję na piątym metrze po doskonałym podaniu Antoine'a Griezmanna. Na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry niemal bliźniaczą akcję przeprowadził duet Jordi Alba - Frenkie de Jong i było 1-2.

Do końcowego gwizdka rezultat nie uległ już zmianie. Podopieczni Ronalda Koemana zdołali uniknąć tym samym nie tylko kompromitacji, ale i kolejnej w ostatnim czasie dogrywki. W niedzielę "Duma Katalonii" poszuka w lidze rewanżu na ekipie z Bilbao.





Rayo Vallecano - FC Barcelona 1-2 (0-0)

Bramki: 1-0 Garcia (63.), 1-1 Messi (70.), 1-2 de Jong (80.)





1 2 Rayo Vallecano FC Barcelona Neto Mingueza Araújo Lenglet Firpo de Jong Puig Busquets Trincão Messi Griezmann Dimitrievski Hernández Saveljich Catena Martos Martín Trejo García Montiel Comesaña Qasmi SKŁADY Rayo Vallecano FC Barcelona Stole Dimitrievski Norberto Murara Neto 83′ 83′ Mario Hernández Hernández Óscar Mingueza García Esteban Ariel Saveljich Ronald Federico Araújo da Silva Alejandro Catena Marugán Clément Nicolas Laurent Lenglet 83′ 83′ Iván Martos Campillo 68′ 68′ Héctor Junior Firpo Adames 71′ 71′ Andrés Martín García 80′ 80′ Frenkie de Jong 54′ 54′ Óscar Guido Trejo 68′ 68′ Ricard Puig Martí 63′ 63′ Francisco José García Torres Sergio Busquets 56′ 56′ Jonathan Montiel Caballero 68′ 68′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão 10′ 10′ Santiago Comesaña Veiga 69′ 69′ Lionel Messi 71′ 71′ Yacine Qasmi 85′ 85′ Antoine Griezmann REZERWOWI Roberto González Moreno Arnau Tenas Ureña 83′ 83′ Luis Jan Piers Advíncula Castrillón Marc-André ter Stegen Iker Recio Ortega 68′ 68′ Jordi Alba 56′ 56′ Álvaro García Rivera Samuel Umtiti 71′ 71′ 89′ 89′ Mario Suarez Moriba Kourouma Kourouma 71′ 71′ Antonio Cortés Heredia Miralem Pjanić Tiago Manuel Dias Correia 85′ 85′ 90′ 90′ Martin Braithwaite Christensen 83′ 83′ Isaac Palazón Camacho 68′ 68′ 73′ 73′ Ousmane Dembélé José Leonardo Ulloa 68′ 68′ Pedro González López

STATYSTYKI Rayo Vallecano FC Barcelona 1 2 Posiadanie piłki 30,1% 69,9% Strzały 7 15 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 2 4 Faule 24 16 Spalone 1 4

