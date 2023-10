Rasistowski skandal w La Lidze. Gwiazda Realu odpowiedziała - i to dosadnie

Sevilla reaguje po wydarzeniach z meczu z Realem. Rasistowski pseudofan wyjęty poza klubowy margines

Vinicius Junior: Mam nadzieję, że hiszpańskie władze zmienią prawo

"Bardzo mi przykro, że nie ma cię kto edukować. Inwestuję, i to dużo, w edukację w Brazylii , aby kształtować wśród obywateli odmienne postawy" - napisał " Vini ", zwracając się bezpośrednio do rzekomego winowajcy.

"Twarz dzisiejszego rasisty jest pokazywana na stronach internetowych, podobnie jak przy wielu innych okazjach. Mam nadzieję, że władze hiszpańskie zrobią, co do nich należy i raz na zawsze zmienią prawo. Tacy ludzie powinni odpowiadać również (za swoje czyny - dop. red.) karnie. Byłby to świetny pierwszy krok w przygotowaniach do mistrzostw świata w 2030 r. Chętnie tu pomogę" - podkreślił reprezentant "Canarinhos".