Rasistowski skandal! Gracz Realu Madryt obrażony. Reakcja Neymara hitem

Oprac.: Tomasz Czernich La Liga

Piłkarska Hiszpania rozgrzała się do czerwoności po tym, jak w programie "El Chiringuito" doszło do rasistowskiego skandalu. Piłkarz Realu Madryt, Vinicius Junior został porównany do małpy przez szefa Hiszpańskiego Związku Agentów Piłkarskich, Pedro Bravo. Na to skandaliczne zachowanie zareagował nawet występujący obecnie w Paris Saint-Germain Neymar, kolega 22-latka z reprezentacji Brazylii.

Zdjęcie Vinicius Junior padł ofiarą rasizmu. Zareagował między innymi Neymar / AFP/PAU BARRENA/ / AFP