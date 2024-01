Rasistowska afera w La Liga. Sąd podjął zaskakującą decyzję

Rasizm to problem, z którym od wielu lat mierzą się miliony ludzi na świecie. Niektóre ataki słowne kierowane głównie w osoby czarnoskóre potrafią być równie dotkliwe, co ataki fizyczne. Nie raz boleśnie przekonał się o tym młody gwiazdor futbolu Vinicius Junior, który na co dzień występuje w barwach hiszpańskiego klubu Real Madryt. 23-letni Brazylijczyk swoją przygodę z futbolem rozpoczynał jako zawodnik zespołu CR Flamengo. W 2018 roku trafił jednak do Europy, gdzie zasilił szeregi jednej z najpopularniejszych na świecie drużyn piłkarskich - Realu Madryt. To właśnie wtedy młody napastnik przekonał się na własnej skórze, jak podli potrafią być ludzie.