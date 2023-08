Raphinha nie zamierza milczeć. "Odpala" post i pisze otwarcie o nienawiści

Raphinha zamieszcza w sieci przeprosiny. "Jestem jednym z cules, jednym z was"

"Jestem świadomy i odpowiedzialny za to, co wydarzyło się w niedzielę wieczorem. Uczymy się na błędach i ja na pewno stanę się kimś lepszym po błędzie, który popełniłem. Wielu z was mnie teraz nienawidzi, ale to mnie nie powstrzyma przed dalszym dawaniem z siebie wszystkiego, co najlepsze. Jestem jednym z cules, jednym z was i takim pozostanę" - zapewnia Brazylijczyk.