Piłkarze Rakowa Częstochowa całkiem niedawno świętowali pierwsze w dziejach klubu mistrzostwo Polski, a już niebawem - jeśli wszystko pójdzie po ich myśli - mogą też dołączyć do tego kolejny sukces, jakim będzie niewątpliwie dostanie się do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Do zrobienia zostały "jedynie" dwie rzeczy - ogranie Arisu Limassol w rewanżowym starciu III rundy kwalifikacji (lub zremisowanie z zespołem z Cypru - w pierwszym spotkaniu było bowiem 2-1 dla "Medalików") oraz zatriumfowanie w IV rundzie nad kimś z pary FC Kopenhaga - Sparta Praga.

Vladan Kovačević w Celcie Vigo? Raków Częstochowa może przyczynić się do hitu

Występująca w Primera Division drużyna z hiszpańskiej Galicji w obliczu odejścia Rubena Blanco do Olympique'u Marsylia i przedłużającej się rekonwalescencji Agustina Marchesina pozostała z tylko jednym dostępnym w składzie golkiperem - Ivanem Villarem. A to jednak trochę za mało.

Vladan Kovačević w Primera Division? Na razie przed nim wciąż ekstraklasowa rzeczywistość

Czy Kovačević będzie więc już niebawem grał przeciwko Realowi Madryt i FC Barcelona? Do tego wciąż daleko, choć kto wie... Na razie wciąż czekają go występy przeciwko Piastowi Gliwice, Stali Mielec czy Puszczy Niepołomice, a więc można tu mówić o bez wątpienia innych klimatach. No i na horyzoncie majaczy wspominany rewanż z Arisem...