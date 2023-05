Skandaliczne zachowanie fanów Espanyolu. Jeden z nich zniszczył telewizyjną kamerę

Na władze Espanyolu, co zrozumiałe, spadły gromy, a obserwatorzy nie byli w stanie zrozumieć, jak można było dopuścić do takiej sytuacji. Błyskawicznie na patologiczne zachowanie swoich fanów zareagował sekretarz klubu, Mao Ye. "Chcemy przeprosić świat futbolu za te wydarzenia. To nie jest obraz Espanyolu, daleko mu do tego. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować tego typu wydarzenia i by nie powtórzyły się one na naszym stadionie" - napisał w specjalnym oświadczeniu.