FC Barcelona budzi ostatnio wyjątkowo wiele zainteresowania - przede wszystkim ze względu na niedawne odejście Leo Messiego do PSG oraz na kwestię potężnych problemów budżetowych, z jakimi zmaga się ten klub. Przy okazji wiele wspomina się o roli trenera "Dumy Katalonii, Ronalda Koemana, który będzie musiał się odnaleźć w nowym sezonie w niełatwej sytuacji, a już w poprzednich miesiącach jego posada wisiała na włosku.

Tym razem jednak przypomniał o sobie Quique Setien, poprzednik Koemana na stanowisku menedżera Barcelony. Hiszpan w wywiadzie z jotdown.es powspominał nieco swoją pracę w Katalonii. Z dużym prawdopodobieństwem było to jego ostatnie zatrudnienie w roli trenera.



Quique Setien: Straciłem zainteresowanie futbolem

"Nie widzę się ponownie w tej roli" - stwierdził Setien, dodając, że "stracił całe zainteresowanie z tym związane". "Futbol, którego doświadczałem w ostatnich latach nie był futbolem, który lubię" - dodał.



Setien został trenerem Barcelony w styczniu 2020 roku. Jak dał do zrozumienia, nie była to dla niego łatwa praca.



"Nigdy wcześniej nie byłem w szatni takiej jak ta" - stwierdził szkoleniowiec, który wcześniej pracował m.in. w sewilskim Realu Betis. Jak stwierdził, sytuacja, jaką zastał w szatni Barcelony "zszokowała go". "Są pewne rzeczy, których nie jesteś w stanie kontrolować" - dopowiedział.



Quique Setien orzekł także, że mistrzostwo w sezonie 2019/2020 wymknęło się "Blaugranie" z rąk dlatego, że najwięksi rywale zespołu - Real Madryt - otrzymali w trakcie rozgrywek sześć karnych, które miały przechylić szalę zwycięstwa na ich korzyść.



"A ponieważ przechodziliśmy wówczas przez okropną fazę, taki był końcowy rezultat problemów, które mieliśmy w zespole" - dodał wspominając utracony tytuł.

FC Barcelona zamieniła Setiena na Koemana

Setien był trenerem Barcelony przez zaledwie osiem miesięcy - w sierpniu 2020 roku został zastąpiony przez wspominanego już Ronalda Koemana. Od czasu zwolnienia miał - jak twierdzi - kilka nowych propozycji pracy, ale konsekwentnie odmawiał. Być może 62-latek jeszcze zmieni zdanie co do swojej aktywności zawodowej, na razie jednak woli pozostawać poza ramami wielkiego futbolu.

Zdjęcie Quique Setien / AFP

