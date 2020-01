FC Barcelona pokonała na Camp Nou CD Leganes 5-0 w meczu 1/8 finału Pucharu Króla. Lionel Messi odniósł 500. zwycięstwo w barwach "Dumy Katalonii".

2020-01-30 19:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 43216 | Arbiter: Guillermo Cuadra FC Barcelona CD Leganés 5 0 DO PRZERWY 2-0 A. Griezmann 4' C. Lenglet 27' L. Messi 59',89' Arthur 77'

Quique Setien, szkoleniowiec Barcelony, tym razem nie eksperymentował. Zespół zagrał w ustawieniu 4-3-3, wystawiając najmocniejszy możliwy skład.

Co z tego, skoku już po 20 sekundach to Leganes mogło objąć prowadzenie. Martin Braithwaite przymierzył zza pola karnego, ale piłka przeszła obok słupka.

Potem jednak do głosu doszli gospodarze. "Duma Katalonii" objęła prowadzenie w czwartej minucie. Lionel Messi podał do Nelsona Semedo, który dośrodkował w kierunku Antoine’a Griezmanna, a ten z bliska trafił do siatki między nogami Chidoziego Collinsa Awaziema.

Chwilę później Francuz ponownie pokonał Ivana Cuellara, ale sędzia Guillermo Cuadra dopatrzył się spalonego Jordiego Alby, który asystował napastnikowi, a VAR podtrzymał tę decyzję.

Barcelona atakowała dalej. W 27. minucie zrobiło się 2-0. Messi dośrodkował z rzutu rożnego, a Clément Lenglet celną "główką" skierował piłkę do siatki. Piłkarze Leganes jeszcze protestowali, że na linii bramkowej dotknął jej Griezmann, który miał być na spalonym, ale gol został uznany.

Po zmianie stron gospodarze zadali cios w 59. minucie. Messi wpadł w pole karne, minął Awaziema, wygrał przebitkę z interweniującym Dimitriosem Siovasem, a następnie po rykoszecie od Rodriga Tarina trafił do siatki. To pierwszy gol Argentyńczyka w tej edycji Pucharu Króla.

W 78. minucie "Duma Katalonii" wygrywała już czterema bramkami. Najpierw Ansu Fati przegrał pojedynek sam na sam z Cuellarem, dobitkę Messiego sprzed linii bramkowej wybił Awaziema, ale piłka trafiła pod nogi rezerwowego Arthura, który zakończył sprawę.

Gości dobił oczywiście Messi w 89. minucie. Argentyńczyk dostał prostopadłe podanie od Ivana Rakiticia, minął wychodzącego Cuellara i trafił pod poprzeczkę.

Barcelona zagra więc w ćwierćfinale (losowanie par w piątek o 13), a Messi, jako pierwszy piłkarz w Hiszpanii, odniósł z nią już 500. wygraną. Potrzebował do tego zaledwie 710 meczów.

5 0 FC Barcelona CD Leganés ter Stegen Alba Lenglet Pique Semedo Vidal Busquets de Jong Messi 2 Griezmann Fati Cuéllar Collins Awaziem Rosales Altuve Silva Siovas Tarín Mesa Rodríguez Salvador Perez Del Marmol Braithwaite Christensen Ruibal SKŁADY FC Barcelona CD Leganés Marc-André ter Stegen Iván Cuéllar Sacristán 64′ 64′ Jordi Alba 73′ 73′ Chidozie Collins Awaziem 27′ 27′ Clément Nicolas Laurent Lenglet Roberto José Rosales Altuve Gerard Pique 57′ 57′ Jonathan Cristian Silva Nelson Semedo Dimitrios Siovas 61′ 61′ Arturo Vidal 83′ 83′ Rodrigo Tarín Higón Sergio Busquets 57′ 57′ Roque Mesa Quevedo Frenkie de Jong Óscar Rodríguez Arnaiz 59′, 89′ 59′, 89′ Lionel Messi 25′ 25′ Ruben Salvador Perez Del Marmol 4′ 4′ 72′ 72′ Antoine Griezmann 71′ 71′ Martin Braithwaite Christensen Anssumane Fati Aitor Ruibal García REZERWOWI Ignacio Peña Sotorres Unai Bustinza Martínez 64′ 64′ Héctor Junior Firpo Adames Marc Navarro Ceciliano Sergi Roberto Kenneth Omeruo Samuel Umtiti 57′ 57′ Kévin Manuel Rodrigues Álex Collado Gutiérrez 57′ 57′ Javier Eraso Goñi 61′ 61′ Ivan Rakitić 71′ 71′ Daniel Plomer Gordillo 72′ 72′ 77′ 77′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Pablo Lombo Suárez