Atletico Madryt zostało wyeliminowane z Pucharu Króla już w 1/8 finału. Podopieczni Diega Simeone zremisowali na Wanda Metropolitano z Girona FC 3-3, odpadając z powodu większej liczby bramek zdobytych przez rywala na wyjeździe. W pierwszym meczu padł remis 1-1.

Zdjęcie Seydou Doumbia (z lewej) i Borja García /PAP/EPA

W środę, w Madrycie, mieliśmy szalone spotkanie.



Jako pierwsi trafili gospodarze, w 12. minucie Nikola Kalinić, i to Atletico było w tym momencie w ćwierćfinale.

Po golach Valery'ego Fernándeza w 37. i Cristhiana Stuaniego w 59. w lepszej sytuacji byli jednak piłkarze Girony.

Bramki Angela Correi w 66. minucie i Antoine'a Griezmanna w 84. pozwoliły jednak liczyć na awans "Los Colchoneros".

Podopiecznych Simeone pognębił jednak na dwie minuty przed końcem Seydou Doumbia.

- Uznaliśmy, że możemy pozostawić Griezmanna na ławce i wpuścić go w drugiej połowie, żeby zrobił to, co zrobił, czyli strzelił gola (na 3-2 - przyp. red.). Nie wziąłem tylko pod uwagę, że Girona trafi jeszcze raz - przyznał argentyński trener Atletico.



Atletico Madryt - Girona FC 3-3 (1-1). Raport meczowy