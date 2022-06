PSG namawiało gwiazdę Realu na transfer. Piłkarzowi zaproponowano fortunę

Vinicius Junior to bez wątpienia jeden z największych wygranych sezonu 2021/2022 w Realu Madryt. Wciąż bardzo młody - bo zaledwie 21-letni - reprezentant Brazylii ugruntował w ostatnim czasie swoją pozycję jednego z najważniejszych zawodników "Los Blancos". Nie ma wątpliwości, że Carlo Ancelotti dziś nie wyobraża sobie prowadzonej przez siebie drużyny bez tego zawodnika.

Logicznym jest jednak, że przy takich wynikach, jakie obecnie wykręca "Vini", wzbudzi on zainteresowanie innych klubów - jednym z zespołów uważnie obserwujących jego sytuację miało być w ostatnim czasie PSG. "Les Parisiens" podeszli jednak do tematu od innej strony, bo zamiast negocjować ewentualny transfer z ekipą z Bernabeu postanowili... przekonać futbolistę do tego, by ten nie przedłużał swojego kontraktu i przeniósł się do Francji jako wolny zawodnik.

PSG chciało przekonać Viniciusa do transferu. Na stole było 40 mln euro

Jak informuje Mario Cortegana z hiszpańskiego dziennika "Marca", PSG ruszyło na dobre do walki o Viniciusa jeszcze w listopadzie 2021 roku. Od tego czasu klub z Parc des Princes kilkukrotnie starał się kusić swój transferowy cel i proponował mu współpracę od razu po tym, jak wygaśnie jego umowa z "Los Merengues". Jako środka perswazji użyto - bez niespodzianki - gigantycznej pensji, mającej wynosić nawet 40 mln euro za rok.

By uprzytomnić sobie, jak duża byłaby to zmiana w zarobkach, warto nadmienić, że obecnie piłkarz inkasuje dwunastokrotnie mniejsze pieniądze, a - jeśli prolonguje kontrakt z Realem, na co się zapowiada - to jego pensja i tak byłaby czterokrotnie mniejsza od tej proponowanej przez Paris Saint-Germain.

Vinicius Junior zostanie w Madrycie. Niebawem finalizacja rozmów

Wygląda jednak na to, że Brazylijczyk pozostał niewzruszony - od początku chciał pozostać w Madrycie, gdzie czuje się niczym ryba w wodzie i choć miałem kilka naprawdę obiecujących ofert (przyznał to sam Florentino Perez w wywiadzie z "El Chiringuito"), to nie miał najmniejszej ochoty na zmianę barw.

Vinicius Junior obecnie negocjuje z madrytczykami dalszą współpracę i rozmowy zdają się być na ostatniej prostej. "Królewscy" chcieli zatrzymać swoją gwiazdę do co najmniej 2028 roku, ale najprawdopodobniej kontrakt będzie krótszy o rok lub dwa lata. Agent piłkarza zaproponował dwie opcje: albo gra do 2026 r. za 10 mln euro (plus bonusy) za sezon, albo gra do 2027 r. za 12 mln za sezon. "Los Blancos" mają być otwarci na oba rozwiązania.

Vinicius Junior w Realu znalazł się cztery lata temu

"Vini" do Realu dołączył w 2018 roku, wcześniej reprezentując barwy CR Flamengo, którego jest wychowankiem.

Gracz w sezonie 2021/2022 zdobył 22 gole i 20 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego obecna umowa ważna jest do 2024 roku.

