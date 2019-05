PSG i Manchester City nie sprowadzą Griezmanna

Antoine Griezmann pożegnał się z Atletico Madryt, ale nie ogłosił, w jakim klubie będzie grał od przyszłego sezonu. Wszystko wskazuje jednak na Barcelonę zwłaszcza, że sprowadzenie mistrza świata odrzuciły PSG i Manchester City.

Zdjęcie Antoine Griezmann /AFP

- Griezmann mógłby grać w każdym zespole. Każdy trener byłby z niego zadowolony, ale w obecnym momencie jego sprowadzenie do PSG nie jest realne. Rozglądamy się za zawodnikami, którzy pasują do pełnienia konkretnej roli. Musimy być realistami - skomentował w piątek trener Paris Saint-Germain Thomas Tuchel.

- Potrzebujemy defensywnym graczy i od tego musimy zacząć - dodał.



- Dobrze wiemy, w jaki sposób możemy rozgrywać wielkie mecze i to jest najważniejsze. Weźmiemy więcej defensywnych piłkarzy, żeby zmienić nasz styl i naszą mentalność, ale nie potrzebujemy wielu. Musimy jednak ciągle iść do przodu - zakończył Tuchel.

Zakup Griezmanna wykluczył także menedżer Manchesteru City - Pep Guardiola. - Ludzie z Barcelony nie muszą się obawiać, nie zamierzamy pozyskać Griezmanna. Nie mamy pieniędzy - skomentował Katalończyk.



Francuski napastnik nie zdecydował się na transfer do Barcelony w ubiegłym roku, ale zostając w Atletico zapewnił sobie gwiazdorski kontrakt, który dawał mu roczne zarobki na poziomie ok. 21 mln euro netto.



Teraz jednak Francuz uznał, że lepiej zarabiać mniej, ale grać w zespole, w którym będzie miał większe szanse zdobywać trofea. Hiszpańskie media twierdzą, że w Barcelonie będzie zarabiał 17 mln euro netto, co oznacza drugie miejsce na liście płac za Lionelem Messim.

MZ

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.