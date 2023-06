Przygnębiający widok w stolicy Katalonii. Barcelona zamieściła zdjęcie w sieci

Barcelona w trakcie przeprowadzki na nowy obiekt. Specjalna prośba do władz La Liga

Władze "Dumy Katalonii" złożyły wniosek, by pierwsze trzy kolejki cyklu 2023/24 rozegrać w charakterze gości . Chodzi o zyskanie czasu na lepsze przygotowanie rezerwowego obiektu i dokończenie przeprowadzki. La Liga przychyliła się do tej prośby.

Co ciekawe, do tej pory tylko 15 tysięcy kibiców zdecydowało się wykupić karnet na "domowe" mecze Barcelony. Rok temu nabywców było... 80 tysięcy. Różnica jest zatem kolosalna, co z pewnością odbije się na klubowych finansach.