Przeszedł do historii FC Barcelona. Rekord, który trudno będzie pobić

Lamine Yamal po raz kolejny wpisał się do historii FC Barcelona. Młody napastnik rozegrał z Rayo Vallecano 50. mecz w jej barwach, stając się najmłodszym piłkarzem tego klubu, który dobił do takiej granicy. W niedzielę piłkarz miał 16 lat, 10 miesięcy i sześć dni. W tej klasyfikacji wyprzedził Bojana Krkicia i Pedriego. Yamal to wielka przyszłość "Dumy Katalonii".