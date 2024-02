Nawet 100 milionów euro uzyskanych za sprzedaż kluczowych graczy mogłoby nie wystarczyć do zasypania dziury w budżecie Barcelony - donosi hiszpańskie RAC1. Zespół może być zmuszony do sprzedania swoich kluczowych graczy, by spełnić wymogi Finansowego Fair Play. Jednocześnie "Duma Katalonii" wciąż pracuje nad definitywnymi transferami Joao Felixa i Joao Cancelo.