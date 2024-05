Przełomowe wieści z FC Barcelony. To koniec, jest porozumienie z trenerem,

Od kilku dni jest jasne, że etap kariery trenerskiej Xaviego Hernandeza w Barcelonie właśnie dobiega końca. W ostatnich kilku tygodniach doszło do kilku zwrotów akcji, ale zespół w nowym sezonie poprowadzi najprawdopodobniej Hansi Flick. Jak podają media, zakończyły się rozmowy Joana Laporta z Xavim ws. warunków przedwczesnego zakończenia współpracy. Hiszpan miał umowę do 2025 roku. Zrzekł się odprawy, ale w zmian dostanie kwotę, którą przed trzema laty wyłożył na stół, by pomóc klubowi go zakontraktować.