Już po kilku tygodniach kibice nie wyobrażali sobie podstawowego składu bez Cancelo na prawej obronie. Nieco mniejszy entuzjazm wzbudza Felix, co do którego pełnego przekonania nie ma wciąż Xavi. Skrzydłowy przeplata znakomite występy słabymi, a do tego nie pracuje w defensywie tak, jakby tego oczekiwał szkoleniowiec. Wielkim entuzjastą zatrzymania 24-latka jest natomiast Joan Laporta. Prezes FC Barcelona gotowy jest sprzeciwić się Xaviemu i wykupić go z Atletico Madryt.