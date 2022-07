Prognoza po transferze "Lewego": Z tym składem "Barca" wygra La Liga

- Lewandowski jest świetnym strzelcem, który wnosi do zespołu wiele dobrych cech, nie tylko piłkarskich. Z takim składem "Barca" wygra La Liga. Mówię to już teraz! - prognozuje Christo Stoiczkow, niegdyś czołowy snajper Barcelony. Drużyna Xaviego Hernandeza przygotowuje się do sezonu w USA.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP