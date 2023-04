Problemy z przeprowadzką Lewandowskiego i spółki. Klub podał informacje. Kibice nie będą zadowoleni

W związku z przebudową Camp Nou, która rozpoczęła się już w trakcie obecnego sezonu, kibice w przyszłym sezonie nie będa mogli śledzić rozgrywek ze swojego "domu", a klub tymczasowo będzie musiał przenieść się na inny stadion znajdujący się w mieście, czyli Estadi Olimpic Lluis Companys. To obiekt powstały w 1929 roku, który przeszedł remont przy okazji odbywających się w stolicy Katalonii igrzysk olimpijskich w 1992 roku. W latach 1997-2009 mecze rozgrywał tam Espanyol .

FC Barcelona. Klub podał szczegóły przeprowadzki na tymczasowy stadion

Nowe Camp Nou będzie większe